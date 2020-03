Wie können wir die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 begrenzen? Greifen die Notfall-Pläne? Was soll man tun, wenn man fürchtet, sich infiziert zu haben? Müssen auch in Deutschland bald ganze Orte abgeriegelt werden? Hätte die Politik frühzeitig mehr gegen das Virus tun müssen?

Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Die Zahl der Infizierten mit dem neuen Coronavirus steigt inzwischen auch außerhalb Chinas, auch in Deutschland gibt es mehrere Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation hat Ende Januar den "internationalen Gesundheitsnotstand" ausgerufen.

Das Coronavirus ist in Europa angekommen. In Italien stieg die Zahl der Infektionen sprunghaft an, auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern werden weitere neue Fälle gemeldet. Was die Ausbreitung für Europa bedeutet – und wie man sich schützen kann.

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Alexander Kekulé , Virologe, Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Uni Halle

, Virologe, Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Uni Halle Dr. med. Johannes Nießen , Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln

, Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln Prof. Dr. Andrew Ullmann, FDP, Bundestagsabgeordneter, Obmann im Gesundheitsausschuss

