Die Grundrechtseinschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie stützen sich bislang auf eine Generalklausel im Infektionsschutzgesetz, wonach "notwendige Maßnahmen" ergriffen werden dürfen. Die konkreten Maßnahmen werden dann von den Landesregierungen in Verordnungen beschlossen. Gegen einzelne Anordnungen hat es in den vergangenen Monaten aber immer wieder Klagen gegeben mit der Folge, dass Sperrstunden und Beherbergungsverbote von Gerichten gekippt wurden. Die Große Koalition hat deshalb jetzt das Infektionsschutzgesetz in einem Novellierungsentwurf präzisiert und will Grundrechtseinschränkungen damit rechtlich besser absichern. Zudem soll der Bundestag konkreter für einschränkende Maßnahmen Verantwortung übernehmen.

Der neu geschaffene Paragraf 28a listet 17 mögliche Schutzmaßnahmen auf, die Bund und Länder verhängen können. Dazu gehören Ausgangs- und Kontaktgeschränkungen sowie das Abstandsgebot im öffentlichen Raums und die Maskenpflicht.

Kritik der Opposition

Eine frühere Fassung war von Rechtsexperten noch als zu vage kritisiert worden. Nun hat die Große Koalition nachgebessert. Jetzt stellt der Text besonders hohe Hürden auf für Einschränkungen von Versammlungen, religiöse Veranstaltungen und Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Zudem sollen die Bundesländer Maßnahmen befristen - grundsätzlich auf vier Wochen mit Verlängerungsoption - und begründen.

(picture alliance/ dpa/ Andreas Arnold)ARD-Deutschlandtrend - Mehrheit befürwortet aktuelle Corona-Maßnahmen

Die geltenden Corona-Regeln stoßen grundsätzlich auf die Zustimmung der meisten Deutschen. Die Große Koalition will die Maßnahmen nun rechtlich besser absichern.

Die Kritik der Opposition im Bundestag, insbesondere der FDP, richtet sich vor allem darauf, dass mit der Gesetzesnovelle keine Kritierien festgelegt werden, wann welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Ebenfalls nicht geregelt wird im Gesetz, dass der Bundestag oder die Länderparlamente Schutzverordnungen zustimmen müssen. Der Bundestag soll aber künftig besser informiert werden.

Unionsfraktionsvize Nüßlein verteidigt Novelle

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Georg Nüßlein (CSU), betonte im Deutschlandfunk, die Pandemie-Bekämpfung habe von Anfang an in den Händen des Bundestags gelegen, denn dieser habe die epidemiologische Lage von nationaler Bedeutung beschlossen. Jetzt gehe es um einen Katalog von Maßnahmen, die zum Teil auf Landkreisebene angewendet werden müssten. "Dann kann ja der Deutsche Bundestag nicht darüber abstimmen, ob der Landrat die richtigen Maßnahmen ergreift", so Nüßlein. Auch genau vorzuschreiben, unter welcher Voraussetzung welche Maßnahme getroffen werden müsse, wäre ein "viel zu eng geschnalltes Korsett". Dafür seien die Situationen von großen und kleinen Städten und dem ländlichen Raum zu unterschiedlich. "Das ist letztendlich eine Frage der Situation vor Ort auch, und deshalb wäre es falsch, wenn der Bundestag sagt, wir ziehen das an uns", sagte Nüßlein. Der neue Paragraf 28a gebe aber präzise den Rahmen vor für Schutzmaßnahmen, die bei der Überschreitung einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ergriffen werden müssen.

(picture alliance/Michael Kappeler/dpa)Gauland kritisiert "Ausschaltung des Parlaments"

Alexander Gauland, Co-Vorsitzender der AfD, kritisierte im Dlf, dass ein Gremium aus Ministerpräsidenten und Kanzlerin Maßnahmen an den Parlamenten vorbei beschließe. Dem widerspricht Staatsrechtler Ulrich Battis.

Kritik am Infektionsschutzgesetz vonseiten der Gegner der Corona-Maßnahmen lief auch unter dem Schlagwort "Ermächtigungsgesetz". Das Ermächtigungsgesetz von 1933 verhalf den Nationalsozialisten zur Machtübernahme. Viele Bundestagsabgeordnete sind mit einer Flut von E-Mails mit diesem Tenor gegen das Gesetz überschwemmt worden. Den Vergleich mit dem Nationalsozialismus weisen aber Regierungsparteien wie Opposition zurück mit dem Hinweis, es gehe nicht darum, Rechte des Parlaments auszuhebeln, sondern zu stärken.

In Berlin sind für Mittwoch dennoch mehrere Demonstrationen gegen das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Politik der Bundesregierung geplant.

(www.imago-images.de)"Querdenker" dürfen Bundestag nicht zu nahe kommen

In Berlin wollen am 18.11.2020 sogenannte "Querdenker" gegen die Corona-Maßnahmen und das Infektionsschutzgesetz demonstrieren. Die Kundgebungen sollen im Regierungsviertel und am nahen Potsdamer Platz stattfinden - aber nicht zu nahe am Parlament.

Wenn der Bundestag abschließend über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beraten hat, soll der Bundesrat außerplanmäßig für die Zustimmung außerplanmäßig zusammentreten. Noch am selben Tag soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterschreiben.

(Quellen: Gudula Geuther, Frank Capellan, nin)