Wie ist aktuell das Infektionsgeschehen?

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Stand: 16.04.2021). Das sind 367 mehr als am Freitag in der vorangegangenen Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg seit gestern um 247 auf insgesamt 79.628. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 160,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Aktuell werden laut DIVI-Intensivregister bundesweit rund 4.700 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Etwa 2.700 von ihnen werden invasiv beatmet. Der bisherige Höchststand der Covid-Patienten auf Intensivstationen lag Anfang Januar 2021 bei etwa 5.700.

Was ist die Prognose für die nächsten Tage und Wochen?

Laut einer aktuellen "Mathematischen Modellierung und Vorhersage von COVID-19 Fällen" von Forschern der Universität des Saarlandes würde selbst bei einer Notbremse ab dem 19. April 2021 die Sieben-Tageinzidenz von

200 erreicht werden. Der bisherige Höchststand bei den Belegungen der Intensivbetten könne Anfang Mai erwartet werden. Aktuelle Vorhersagen bietet der Covid-Simulator der Universität des Saarlandes.

Wie stark müssen Kontakte jetzt reduziert werden?

Zum Brechen der dritten Corona-Welle in Deutschland sind aus Sicht des Robert Koch-Instituts (RKI) stärkere Einschränkungen der Mobilität und der Kontakte nötig - eben um die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch einzudämmen. Basierend auf Computermodellen, berechnet der Physiker Dirk Brockmann für das RKI das zu erwartende Infektionsgeschehen. Die Bevölkerung müsse die Kontaktreduzierung leisten, sagte der Epidemie-Experte von der Berliner Humboldt-Universität im Dlf. Die Menschen müssten sich noch weiter einschränken und auf private Kontakte in Innenräumen verzichten.

Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigten, dass gerade bei Treffen mit Freunden enge, lange, intensive Kontakte entstehen. "Alles was Kontakte reduziert, bringt ja was", hatte Brockmann bereits im März gesagt.

Wie wichtig sind die geplanten Ausgangssperren?

Eine nächtliche Ausgangssperre, wie sie jetzt bundesweit im Infektionsschutzgesetz verankert werden soll und kontrovers diskutiert wird, wirke nur kurzfristig, sagte Kai Nagel, Physiker und Corona-Modellierer an der TU Berlin, im Deutschlandfunk. Sie bringe aber mittelfristig nicht sehr viel, da die Menschen ihre privaten Verabredungs-Routinen dann eben entsprechend anpassen würden, um die Regelungen zu umgehen. Effektiver sei ein vollständiges Verbot privater Kontakte in Innenräumen, auch wenn das sehr hart klinge.

Der Wissenschaftler plädierte für ein Baukastensystem, mit dem verschiedene Maßnahmen kombiniert werden könnten – vor allem in Büros und Schulen: Reduzierung von Personen in Innenräumen, regelmäßige und verbindliche Tests, Impfungen und Maskentragen. Sein Forscher-Kollege Brockmann bezeichnete Ausgangssperren hingegen als "ein Werkzeug", um die Zahl der Kontakte zu beschränken. Man müsse "jetzt schnell reagieren, schnell alles rausholen, was wir haben zum Kontaktreduzieren".

Wann haben die Impfungen einen Effekt auf das Infektionsgeschehen?

Dirk Brockmann dämpft die Erwartungen auf einen schnellen Effekt durch die Impfungen. "Wir müssen halt sehen, dass wir auf jeden Fall noch den Mai, wenn nicht den Juni benötigen, damit die Impfquote so hoch ist, dass sie substanziell auf das Infektionsgeschehen einen Einfluss hat", sagte der Forscher. Dies zeige auch der Blick nach Großbritannien. Brockmann: "Da waren schon vor Wochen 50 Prozent der Bevölkerung geimpft, und dennoch war das ganze Land noch in einem Lockdown."

Die Modelliererin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen sagte im März ebenfalls, das Impfen werde "erst im Mai, Juni deutlich helfen, das heißt, da kann man vorher nicht drauf setzen". Bis dahin helfe nur eine Reduzierung der Kontakte.

(Quellen: Dirk Brockmann im Gespräch mit Ralf Krauter, Kai Nagel im Gespräch mit Ralf Krauter, Viola Priesemann im Gespräch mit Christiane Knoll, dpa, AFP, tei)