Dank des Lockdowns begannen die Corona-Zahlen in Deutschland ab Anfang April 2020 langsam zu sinken. Um diesen Trend weiter zu stärken empfahl die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina eine Maskenpflicht.

Als erstes Bundesland setzte Sachsen diesen Vorschlag um. Andere Bundesländer folgten. Ab dem 27. April 2020 war das Tragen von Atemschutzmasken deutschlandweit im Einzelhandel sowie in Bussen und Bahnen Vorschrift. Regional galten noch weitere Vorschriften, etwa für Wochenmärkte in Hamburg oder Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei ließen die zuständigen Behörden zunächst völlig offen, welche Art von Masken getragen werden sollten: selbstgenähte Alltagsmasken aus T-Shirt Stoff, OP-Masken aus Krankenhäusern oder die enganliegenden FFP2-Masken.