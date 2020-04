Coronakrise Boni für Arbeitnehmer sollen bis 1.500 Euro steuerfrei sein

Lkw-Fahrer, Pflegefachkräfte und Kassierer: Finanzminister Olaf Scholz will Bonuszahlungen für Menschen, die in der aktuellen Coronakrise mehr arbeiten, in Höhe von bis zu 1.500 Euro steuerfrei stellen. Doch wer profitiert davon?

Von Katja Scherer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek