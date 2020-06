Insgesamt 57 Einzelmaßnahmen über zwei Jahre umfasst das Konjunkturpaket. Um die Corona-Pandemie zu bewältigen, nimmt die Regierung dafür Gesamtkosten für 130 Milliarden Euro in Kauf.

Unter anderem soll die Mehrwertsteuer ab 1. Juli für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent sinken, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Die sei keine reine SPD-Idee gewesen, sondern "eine gemeinsame Entscheidung", sagt der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich im Dlf.

Die Mehrwertsteuer sei richtig, um Nachfrageimpulse zu schaffen. Was mit der Mehrwertsteuer nach dem Ablauf Ende Dezember geschehe, wolle man sich nun genau anschauen. "Wir hoffen, dass der Handel die Absenkung weiter gibt." Eine kritische Öffentlichkeit würde das auch überprüfen. Die Bürger würden genau hinschauen. "Wir haben Verbraucherorganisationen und eine politische Debatte darüber." Eine Verlängerung der verringerten Mehrwertsteuer ab 2021 könne man nicht ausschließen. "Wir werden auch nachsteuern müssen."

Freiräume für die Kommunen

Der Familienbonus von 300 Euro sei zielgerichtet für Gruppen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Mit Blick auf die Bildung brauche Deutschland vieles, das habe die Coronakrise deutlich gemacht. "Sowohl was die Digitalisierung und die Frage von Weiterbildung betrifft. Hier glaube ich, werden die Länder nachsteuern können und müssen", so Mützenich. Deshalb würden die Kommunen im Konjunkturpaket unterstützt. "Das wird den Kommunen Freiräume verschaffen." Die SPD werde sich weiter auch für die Entschuldung von Kommunen einsetzen. "Wenn wir nicht so stark das Thema Kommunen in den vergangenen Wochen vor dem Koalitionsgipfel gesetzt hätten, bin ich mir sicher, wäre gar nichts passiert."

Mützenich wendet sich gegen die Kritik der massiven Mehrausgaben durch das Konjunkturpaket. "Wir haben verantwortungsvoll in den vergangenen Tagen entscheiden." Auch in den parlamentarischen Beratungen sind immer wieder verantwortungsvolle und nachdenkliche Debatten geführt worden. Es brechen keine Dämme." Er gehe davon aus, dass es einen zweiten Nachtragshaushalt geben werde. Vor der Sommerpause, müsse der Bundestag wichtige und intensive Arbeit leisten müssen.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung der Folgen der Coronapandemie grundsätzlich für sinnvoll. Eine gewisse Dämpfung des Abschwungs sei zu erwarten, sagte er im Dlf. Auch der Bevölkerung werde damit wieder Mut gemacht.