Coronavirus und der Sportkalender World Games nach Olympia-Verschiebung erst in zwei Jahren

Die Verlegung der Olympischen Spiele wirbelt den Sportkalender der kommenden Jahre weiter durcheinander. Die 11. Auflage der World Games in Birmingham, Alabama, wird in den Juli 2022 verschoben. Ansonsten hätten sich die Games an einigen Tagen mit dem neuen Termin von Tokio in 2021 überschnitten.

Von Heinz Peter Kreuzer

