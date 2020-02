Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Die Besorgnis wächst, jeder will eine Ansteckung vermeiden, denn eine Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 endet nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts häufiger tödlich als die Grippe. Die genaue Sterberate werde man aber erst nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. Wie sollte man sich also verhalten, wie steht es um die Rechte?

Darf man Karten für Großveranstaltungen zurückgeben?

Das Geld für Tickets bekommt man nur zurück, wenn die Veranstaltung offiziell abgesagt wurde, erklärte Mathias Hufländer von der Verbraucherzentrale Bremen im Dlf. Wenn die Veranstaltung auf einen anderen Termin verschoben wird, sollte aus Sicht der Verbraucherschützer auch ein Recht auf Erstattung des Geldes bestehen.

Entscheidet man selbst, die Großveranstaltung zu meiden und möchte die Tickets zurückgeben, ist man auf die Kulanz des Veranstalters angewiesen. Ein Recht auf Erstattung hat man dann nicht.

Kann man von einer bereits gebuchten Reise zurücktreten?

Solange keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt für die entsprechende Region vorliegt, kann man von einer Reise nicht einfach zurücktreten. Wenn man die Reise storniert, kann der Veranstalter eine Entschädigung - oder je nach Vertrag - die gesamten Kosten der Reise verlangen.

Sagt der Reiseveranstalter selber ab, müssen die Kosten erstattet werden.

Wer trägt die Kosten einer Quarantäne im Urlaub?

Übersteigt der Zeitraum der Quarantäne die Urlaubsreise nicht, sind die Kosten gedeckt. Danach ist es möglich, dass Verbraucher und Reiseveranstalter die Kosten untereinander aufteilen müssen. Etwa für einen späteren Rückflug - da müssen Verbraucher unter Umständen dann 50 Prozent der Kosten selber aufbringen.

Wie sollte man sich auf eine Quarantäne zu Hause vorbereiten?

Es gibt einen Ratgeber für Notfallvorsorge vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort findet man eine persönliche Checkliste. Auf jeden Fall sollte man Nahrungsmittel für mindestens zehn Tage zu Hause haben - und 20 Liter Wasser pro Person.

Kann man aus Angst vor Ansteckung zu Hause bleiben?

Arbeitnehmer haben eine Arbeitspflicht. Angst vor einer Ansteckung ist kein Grund zu Hause zu bleiben, erklärte die Arbeitsrechtlerin Kathrin Bürger im Dlf.

Dürfen berufstätige Eltern zu Hause bleiben, wenn Kitas und Schulen schließen?

Eltern dürfen nur zu Hause bleiben, wenn ihre Kinder tatsächlich krank sind. Wenn die Kinder nur betreut werden müssen, dann haben sie keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber sie dafür von der Arbeit freistellt. Es müssen dann Regelungen wie zum Beispiel Homeoffice gefunden werden.

Müssen sich Angestellte auf das Virus testen lassen?

Das ist ein Grenzfall, da das in die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers eingreift. Es könnte aber in Einzelfällen sinnvoll sein, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einzuholen, erklärt Juristin Kathrin Bürger im Dlf.

Wozu sind Arbeitgeber verpflichtet?

Arbeitgeber haben gegenüber den Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht. Wie die genau aussieht, hängt jedoch vom Tätigkeitsbereich ab. (Bei Ärzten und Pflegepersonal stehen andere Dinge im Vordergrund als bei Menschen, die im Büro arbeiten.)

Die Pflichten des Arbeitgebers bestehen vor allem darin, über das Virus und die Krankheit zu informieren, über Hygiene aufzuklären und unter Umständen Dienstreisen abzusagen.

Was ist, wenn man trotzdem auf Dienstreise geschickt wird?

Wenn das für das Unternehmen sehr wichtig ist, muss abgewogen werden. Liegt allerdings eine offizielle Reisewarnung vor, darf der Arbeitnehmer die Reise auch verweigern.

Bekommt man Gehalt, wenn das Unternehmen schließen muss?

Entscheidet eine Unternehmerin oder ein Unternehmer selbst, ihr/sein Unternehmen zu schließen, dann muss sie/er die Gehälter ihrer/seiner Angestellten weiter bezahlen.

Handelt es sich um eine staatlich verordnete Maßnahme, muss der Arbeitgeber nicht zahlen. Dann muss geprüft werden, ob der Staat oder die Krankenkassen Teile der Gehälter übernehmen. Das ist abhängig davon, aus welchem Grund der Betrieb geschlossen wurde.