Covid-19 und Sport Unklarheit über Olympische Spiele sorgt für Unmut

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat dazu geführt, dass so gut wie alle Sportveranstaltungen abgesagt oder verlegt wurden. Ausnahme: Die Olympischen Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt Tokio. Bis zu vier Wochen will sich das Internationale Olympische Komitee noch Zeit nehmen für seine Entscheidung, ob die Spiele wie geplant stattfinden sollen.

Von Bastian Rudde

