Banken, Krisen, Turbulenzen

Mit Milliardenhilfen soll die Krise bei der Credit Suisse bekämpft und der Aktienkurs stabilisiert werden. (Getty Images / EyeEm / Philippe Sonderegger)

Am frühen Morgen des 16. März 2023 teilte die Credit Suisse mit, dass sie sich bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) von der Schweizer Nationalbank leihen will. Diese Ankündigung kam zumindest in dieser Geschwindigkeit überraschend. Noch zwei Tage zuvor hatte die Bank erklärt, man stehe solide da.

Doch dann am Mittwoch, den 15. März, kam es zu spektakulären Kursverlusten der Credit-Suisse-Aktie. Der neue Großaktionär Saudi National Bank hatte angekündigt, kein frisches Geld einschießen zu können. Das Institut könne aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht mehr als zehn Prozent an der Credit Suisse halten, hatte Präsident Ammar Al Khudairy am gesagt. Zunächst hielten sich die Finanzmarktaufsicht und die Notenbank in der Schweiz noch zurück. Am Mittwochabend sagten sie dann Hilfe zu – bei Bedarf. Dass dieser Bedarf dann aber so schnell über Nacht entstehen würde, war eine Überraschung.

Die 1856 gegründete Großbank Credit Suisse galt lange als Pfeiler der starken Schweizer Wirtschaft. Sie hat den Eisenbahnbau des Landes mitfinanziert - und Firmen, die sich zu konjunkturellen Schwergewichten entwickelt haben. Doch seit einigen Jahren ist das nach der UBS zweitgrößte Finanzinstitut der Schweiz in etliche Skandale verstrickt. Der internationale Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board - FSB) führt sie auf seiner Liste der 30 systemrelevanten Banken der Welt, wie auch die US-Häuser Goldman Sachs und JPMorgan Chase, die französischen BNP Paribas oder die Deutsche Bank.

Fehler und Skandale reihen sich bei der Credit Suisse aneinander. So hatte die Bank einem großen Hedgefonds kurz vor der Pleite einen Kredit gewährt. Von der Schweizer Finanzaufsicht wurde ihr vorgeworfen, im Zusammenhang mit der insolventen Greensill-Gruppe ein schlechtes Risikomanagement zu haben. Zudem gab es Vorwürfe über zweifelhafte Konten von Diktatoren und kriminelle Kunden sowie Schlagzeilen wegen einer Spitzelaffäre im Vorstand. Das führte zu Abflüssen der Vermögen von Kunden - allein im vergangenen Jahr: 120 Milliarden Franken.

Credit Suisse in Bedrängnis: Die Schweizer Nationalbank musste aushelfen. (Getty Images / Bloomberg / Stefan Wermuth)

Es geht nicht - wie in der Weltfinanzkrise bei der Bank Lehman Brothers - um ein Problem mit der Bonität. Damals hatte es auf dem Immobilienmarkt viele faule Kredite mit viel zu hohen Bonitätsbewertungen gegeben. Vielmehr gibt es offensichtlich ein Problem mit der Liquidität – etwa wie aktuell bei der Silicon Valley Bank in den USA. Da zogen Kunden Gelder ab und die Bank musste Anleihen mit Verlust verkaufen, um wieder flüssig zu werden. Da die Credit Suisse innerhalb von Stunden die Rettung in Anspruch nahm, liegt die Vermutung nah, dass es auch hier ein Liquiditätsproblem gibt. Die Credit Suisse ist damit die erste global systemrelevante Bank, die seit der Weltfinanzkrise 2008 eine solche maßgeschneiderte Rettungslinie erhält.

Die Credit Suisse sei ein Sonderfall, sagte Guido Versondert, Kreditspezialist des privaten Schweizer Analysehauses Independent Credit View, im Deutschlandfunk. „Bei der Credit Suisse war schon immer viel los.“ Sie sei immer eine unternehmerisch denkende Bank gewesen, was häufig auch „unglückliche Konsequenzen“ ausgelöst habe. Hausgemachte Probleme hätten sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut.

Angesichts der Turbulenzen, die in den USA mit der Pleite von zwei Banken begonnen hatten, zeigte sich Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe zuversichtlich, dass Europas Banken gewappnet sind. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte bereits am Mittwochabend die Stabilität des deutschen Kreditwesens hervorgehoben.

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sieht die Lage pessimistischer: Vor allem die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA berge "auf jeden Fall" Gefahren für die Stabilität des globalen Finanzsystems, sagte er der Mediengruppe Bayern. Daran, dass die US-Regierung die Regeln zur Einlagensicherung aufgehoben habe, indem sie das Kundengeld über die bisherige garantierte Marke von 250.000 Dollar hinaus abgesichert habe, sei zu erkennen, wie ernst die Lage sei.

Das Aus einer solchen Bank könnte eine Panik auslösen, die auf andere Banken und Finanzplätze weltweit überspringt. Ob es soweit kommt, lässt sich jetzt noch nicht sagen - eine Reihe von Experten betonen, dass sich die Lage durch das Eingreifen der Notenbank beruhigt habe. Aber die Entwicklung hat seit dem 16.03.2023 eine neue Dimension angenommen. Denn die Credit Suisse gehört zu den 30 Banken weltweit, die als „too big to fail“, also zu groß zum Scheitern, eingestuft wurden. Eine Insolvenz hätte gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Durch die Unterstützung der Schweizer Nationalbank habe sich die Lage der Großbank Credit Suisse stabilisiert. Diese Krise habe man damit im Griff, aber die Gesamtkrise natürlich nicht, sagte der Finanzwirtschaftler Hans-Peter Burghof im Dlf. Eine Bankenkrise sei aber schwer vorhersehbar. Da könne noch einiges passieren. Er sprach von einer "Verwundbarkeit".

Die Märkte blickten am 16.03.2023 gespannt nach Frankfurt am Main, wo die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) anstand: Die EZB setzt ihren Kampf gegen die Inflation mit einer erneuten kräftigen Zinserhöhung fort. Sie hob trotz der jüngsten Börsenturbulenzen die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch von 2,50 auf 3,00 Prozent.

„Nein, es gibt im Moment keine allgemeine Bankenkrise und wir sehen auch nicht, dass die auf Deutschland zukommt“, sagte Ulrike Sosalla, Chefredakteurin der Zeitschrift „Finanztest“, im Dlf. Die Zentralbanken und die Regierungen hätten die bisherigen Turbulenzen gut abgefedert. „Und alle Beteiligten wissen auch, dass dadurch, dass die Zentralbanken im Moment die Zinsen erhöhen, Banken, die ohnehin geschwächt sind, Probleme bekommen können.“ Darauf sei man vorbereitet und könne reagieren. Deswegen bestehe nicht die Gefahr, dass „mehrere Banken gleichzeitig pleitegehen“, sagte Sosalla.

Es könne passieren, dass kleinere Banken in Schwierigkeiten geraten - wie es gerade passiert. Aber da sehe es in Deutschland gut aus, denn die Einlagensicherung hierzulande sei „ausgezeichnet aufgestellt“. Die grundlegende Einlagensicherung sichere 100.000 Euro pro Person ab. Hinzu kämen Sicherungssysteme der Banken. Bei den Sparkassen seien Einlagen beispielsweise unbegrenzt abgesichert. Auch die Schweiz sei laut Experten finanzstark genug, so Sosalla, selbst eine größere Bankenpleite abzufedern. Man gehe davon aus, dass Einlagensicherung durch den Schweizer Staat gewährleistet sei.

Quelle: Klemens Kindermann, Bianca von der Au, Reuters, AFP, dpa, tei