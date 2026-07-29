CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (Archivbild) (picture alliance / Metodi Popow )

Der Interims-Unionsfraktionschef und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hoffmann, erklärte im Deutschlandfunk, es sei natürlich schon ein Stück weit auffällig, dass das Ganze häufig im Umfeld von Wahlen stattfinde. Da habe man aber noch keine genauen Erkenntnisse. Man erlebe, dass Radikalisierung im Netz mittlerweile offenkundig zielgenau funktioniere - nämlich im Verborgenen und unter anderem auch mit einer Dynamisierung.

Ähnlich hatte sich auch Bundesinnenminister Dobrindt, ebenfalls CSU, geäußert. Dem Sender RTL sagte er mit Blick auf den Anschlag und die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im September: "Wir wissen, es gibt fremde Mächte, die Interesse an Destabilisierungsmaßnahmen haben, aber es gibt schlichtweg keine Bestätigung dafür, dass es Zusammenhänge gäbe".

Destabilisierung demokratischer Staaten als Ziel

In solchen Zusammenhängen wird meist Russland in den Fokus gerückt. Vor allem den Geheimdiensten des Landes wird unterstellt, Kampagnen in der digitalen wie in der analogen Welt zu betreiben, um die politischen Systeme im Westen zu schwächen. Über derartige Vorgehensweisen wird schon seit Längerem immer wieder berichtet. So schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung über Provokateure, die von Russland geleitet gewesen seien. Diese hätten sich in Paris unter anderem beim Sprayen von Parolen an Hauswände gefilmt, um damit vor den Wahlen in der Türkei im Westen Ressentiments gegen den Islam zu schüren.

Ein weiterer Vorwurf besteht darin, dass Inhalte in den Sozialen Medien verbreitet werden, die die Propaganda von Extremisten verstärken. Als ein Angriffspunkt für solche Beeinflussungen gilt der sogenannte stochastische Terrorismus. W ie D lf -Redakteur Kolja Unger im Deutschlandfunk erklärte , geht es dabei darum, dass eine kritische Masse an potenziellen Tätern mit menschenfeindlichen Bildern, Narrativen und Gewaltphantasien gegen bestimmte Personengruppen aufgehetzt wird. Dahinter stehe das Kalkül, dass einer von diesen potenziellen Tätern sich dadurch berufen fühle, eine Gewalttat wirklich zu begehen.

Terrorismusforscher Peter Neumann hat keinerlei Hinweise auf russische Aktivitäten

Wie Unger weiter ausführte, werde mit gezieltem Hass im Netz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass so etwas wie der Anschlag auf den Berliner CSD am Samstag passiert. Da beim stochastischen Terrorismus aber nicht systematisch geplant werde und es keine direkten Befehle gebe, wie der Anschlag auszuführen sei, bleibe den Behörden nur, gegen Einzeltäter zu ermitteln - obwohl der Tat ein klares Muster zugrunde liegt.

Der Terrorismusexperte Peter Neumann vom Londoner King's College sagte dem Deutschlandfunk, er habe keinerlei Hinweise auf russische Aktivitäten. Das gelte speziell im Zusammenhang mit dem aktuellen Anschlag.

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Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.