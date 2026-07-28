Bundesanwaltschaft

Gewalttat beim CSD: der Tatort im Berliner Tiergarten. (IMAGO / Frank Gaeth / IMAGO / Frank Gaeth)

Demnach bekennt sich der Tatverdächtige in dem Clip auf Arabisch zum Anschlag im Tiergarten und leistet einen Treueeid auf die Terrormiliz IS. Der 21 Jahre alte Deutsche mit libanesischen Wurzeln soll am Samstagabend am Rande des Christopher Street Days in Berlin mit einem Transporter zahlreiche Menschen angefahren haben. Danach soll er mit einer Stichwaffe Menschen angegriffen haben. Eine 65-jährige Frau aus Polen wurde getötet. Verletzt wurden nach neuen Angaben des Berliner Regierenden Bürgermeisters Wegner 31 Menschen. Bisher hatten die Behörden von 29 Verletzten gesprochen.

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Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.