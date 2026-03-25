Gesetzliche Krankenversicherung

Dies käme für die CSU nicht infrage, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen". Es wäre völlig absurd, in diesen herausfordernden Zeiten Familien zusätzlich zu belasten. Statt minimale Mehreinnahmen zulasten der Familien zu generieren, müssten die Ausgaben der Kassen gesenkt werden, betonte Söder.
Das "Handelsblatt" hatte unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, dass es in der schwarz-roten Bundesregierung entsprechende Überlegungen gebe. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen. Zunächst solle der Bericht der Kommission zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge in den nächsten Tagen abgewartet werden.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.