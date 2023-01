CSU-Klausurtagung in Seeon

Landtagswahl, Panzerdebatte und Druck auf Ampel

Bayern wählt im Oktober. Mit Blick darauf und in ihrer neuen Rolle der Opposition stecken CSU-Abgeordnete beim Landesgruppentreffen in Seeon inhaltliche Eckpunkte ab. An Tag zwei stehen vor allem Außenpolitik und die Kritik an der Ampel im Fokus.

Watzke, Michael | 07. Januar 2023, 12:28 Uhr