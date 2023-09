Landtagswahlkampf

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vositzende Markus Söder (Archivbild). (imago / Sven Simon / Frank Hoermann )

Die Hauptreden halten der Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder sowie CDU-Chef Merz als Gast. Zudem steht turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands an, bei der sich auch Söder zur Wiederwahl stellt. Vor zwei Jahren war er mit 87,6 Prozent im Amt bestätigt worden. Der Ministerpräsident strebt eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern an. Auch die bayerische SPD setzt ihren Wahlkampf fort. Auf einer Kundgebung in Nürnberg ist ein gemeinsamer Auftritt des Spitzenkandidaten von Brunn mit Bundeskanzler Scholz geplant.

Anschließend reist Scholz zur einer Wahlkampfveranstaltung der hessischen SPD in Baunatal bei Kassel weiter. Die Landtagswahl in Hessen findet ebenfalls am 8. Oktober statt.

