Parteiinterne Diskussion

Manfred Weber und Markus Söder (Archivbild). (dpa / Peter Kneffel)

Um den Höhenflug der AfD zu beenden, reiche gutes Regieren allein nicht aus, sagte Weber den Funke-Medien. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei in Brüssel führte aus, wenn es nicht gelinge, eine Perspektive für morgen aufzubauen, werde man Schwierigkeiten haben, den Populismus zu stoppen. Man brauche den Mut, nicht den Umfragewerten zu folgen, sondern dem Herzen. Er fügte hinzu, die Wähler hätten bei der Kommunalwahl mit dem durchwachsenen Ergebnis für die CSU gezeigt, dass man mehr tun müsse. Auf die Frage, ob er Parteichef Söder stürzen wolle, sagte Weber, es gehe ihm darum, eine notwendige Debatte anzustoßen. Mit Söder sei er im Austausch.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.