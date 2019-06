Folk hat bei der Jugend in Estland den Stellenwert von Pop, und die Bandmitglieder von Curly Strings sind dort so etwas wie Popstars. Geigerin und Sängerin Eeva Talsi hat, wie auch Mandoline-Spieler Villu Talsi, Kontrabassist Taavet Niller und Gitarrist Jaan Jaago, an der Estnischen Musikakademie die Volksmusik ihres Landes studiert. Schon länger träumte sie davon, die Musik von Curly Strings mit einem großen Orchester aufzuführen. In Rudolstadt wurde der Traum wahr - beim gemeinsamen Konzert mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder.

Der Traum mit einem großen Orchester zu spielen wurde in Rudolstadt wahr. (Frank Diehn)

Aufnahme vom 6.7.2018 beim Rudolstadt Festival