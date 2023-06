Medienhäuser in Deutschland sind in den vergangenen Jahren vermehrt Ziel von Cyberangriffen geworden. (IMAGO / imagebroker)

Die Internetseiten sind seit Ende vergangener Woche nur eingeschränkt zu erreichen. Die gedruckten Zeitungen erscheinen heute nur als Notausgabe. Betroffen sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers in Düsseldorf die "Rheinische Post", der "General-Anzeiger" in Bonn, die "Aachener Nachrichten", die "Saarbrücker Zeitung" und der "Trierische Volksfreund". Nutzerdaten seien nicht entwendet oder in irgendeiner Form kompromittiert worden, hieß es. Dennoch habe man sicherheitshalber die Landesdatenschutzbehörde informiert.

Medienhäuser in Deutschland sind in den vergangenen Jahren vermehrt Ziel von Cyberangriffen geworden. Unter anderem traf es die "Heilbronner Stimme", die Madsack sowie die Funke Mediengruppe und einen IT-Dienstleister der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.