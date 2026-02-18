Zugverkehr

Im Online-Buchungssystem der Deutschen Bahn gibt es eine Störung. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopress)

Bei der Attacke handelte es sich um einen sogenannten DDoS-Angriff. Dabei schicken tausende gekaperte Computer oder Geräte gleichzeitig so viele Anfragen an eine Website oder eine App, dass die Systeme überlastet werden. Ziel solcher Angriffe ist es, Unternehmen oder Behörden zu sabotieren oder zu erpressen.

Betroffen waren das Portal bahn.de sowie die App DB Navigator. Darüber können Kunden üblicherweise Fahrplanauskünfte sowie Tickets erhalten. Bereits gestern hatte es Probleme gegeben. Ein Bahnsprecher teilte mit, die Abwehrmaßnahmen hätten gegriffen und die Auswirkungen auf die Kunden so gering wie möglich gehalten. Dennoch sei es vorübergehend zu Einschränkungen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.