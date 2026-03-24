Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen (AP / Thomas Traasdahl)

Ministerpräsidentin Frederiksen strebt eine dritte Amtszeit an. Die Sozialdemokratin is seit 2019 Regierungschefin. Letzten Umfragen zufolge hat sie gute Aussichten, im Amt zu bleiben. In der abgelaufenen legislaturperiode hatte Frederiksen ihre Politik in einer Mehrheitsregierung mit drei Parteien aus dem bürgerlichen Lager umgesetzt.

Insgesamt treten zwölf Parteien zur Wahl an. Laut den Prognosen erreichen voraussichtlich weder der links-grüne noch der bürgerlich-konservative Block eine Mehrheit von mindestens 90 der 179 Sitze im Parlament. Deshalb könnte die Mitte-Partei "Moderaterne" des Ex-Regierungschefs und aktuellen Außenministers Rasmussen erneut den Ausschlag geben.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.