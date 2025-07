Der Dalai Lama hat seinen Geburtstag zum Anlass genommen, um über seine Nachfolge zu sprechen. (picture alliance / AP / Ashwini Bhatia)

Seine gemeinnützige Stiftung, die Gaden Phodrang Stiftung, habe die alleinige Befugnis, seinen Nachfolger anzuerkennen, sagte er während der Feierlichkeiten in der nordindischen Stadt Dharamsala.

Peking sieht Dalai Lama als Separatisten

Die Regierung in Peking beharrt darauf, dass die Nachfolge von der chinesischen Führung gebilligt werden muss. Der Dalai Lama, der auch Friedensnobelpreisträger ist, war 1959 nach einem gescheiterten Aufstand gegen die chinesische Herrschaft aus seiner Heimat Tibet geflohen. Seither setzt er sich von Indien aus für einen friedlichen "Mittleren Weg" ein, der die Autonomie und Religionsfreiheit für das tibetische Volk zum Ziel hat. Die Regierung in Peking sieht in ihm einen Separatisten und spricht ihm das Recht ab, das tibetische Volk zu vertreten.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.