Das ATOS Trio gründete sich 2003 in Berlin und besteht aus Geigerin Annette von Hehn, Cellisten Stefan Heinemeyer und Pianisten Thomas Hoppe. (Frank Jerke)

„Wir haben auch viel moderne Musik gespielt, aber unser Herz pocht für die Klassik und Romantik", sagt Thomas Hoppe, Mitglied im ATOS Trio. 2023 konnte das herausragende Klaviertrio im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern, und das in unveränderter Besetzung mit der Geigerin Annette von Hehn, dem Pianisten Thomas Hoppe und dem Cellisten Stefan Heinemeyer.

Die Welten von Schubert und Schneider

In „Klassik-Pop-et cetera" unterhalten sich die drei über die Liebe auf den ersten Blick beim ersten gemeinsamen Spielen der Schubert-Trios und über Hörspiele von Helge Schneider auf den Fahrten zum Unterricht beim Alban Berg Quartett. Mit ihren Lehrern teilen sie die Vorstellung, sich nicht angleichen zu müssen. Vielmehr wird der Versuch gelebt, musikalisch einen gemeinsamen Weg zu finden. Den Wunsch hegen sie auch für die Gesellschaft.

Musik-Laufplan

4. Satz: Finale. Allegro

aus: Klaviertrio Es-Dur, op. 70 Nr. 2

Länge: 07:39

Ensemble: ATOS Trio

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Azica

Best.-Nr: 7746866

Theme

aus: Il postino (Der Postbote)

Länge: 03:33

Solist: Itzhak Perlman (Geige)

Orchester: Pittsburgh Symphony Orchestra

Leitung: John Williams

Komponist: Luis Bacalov

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SK 63005

Plattentitel: Cinema Serenade

Kaffeekranz

Länge: 02:22

Interpret: Helge Schneider

Text: Helge Schneider

Label: Electrola

Best.-Nr: 8648302

Plattentitel: 29 sehr, sehr gute Erzählungen (aber auch Lieder)

Steyrische Tänze, op. 165

Bearbeitung für 2 Violinen, Viola und Kontrabass

Länge: 03:43

Ensemble: Alban Berg Quartett

Kontrabass: Alois Posch

Komponist: Joseph Lanner

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 754882-1

Lulu-Valse

Länge: 01:47

Interpretation: Titi Winterstein Quintett

Komponist: Lulu Reinhardt

Label: BELL RECORDS deutsch

Best.-Nr: BLR89211

Plattentitel: The very best of Gypsy Jazz

2. Satz: Pantoum

aus: Klaviertrio a-Moll

Länge: 04:17

Ensemble: Beaux Arts Trio

Komponist: Maurice Ravel

Label: hänssler-classic/Laudate

Best.-Nr: 93715

Glück, das mir verblieb. Lied der Marietta

aus: Die tote Stadt, op. 12

Länge: 04:44

Solo: Elisabeth Schwarzkopf (Sopran)

Orchester: Hamburger Rundfunkorchester

Leitung: Wilhelm Schüchter

Komponist: Erich Wolfgang Korngold

Marche miniature viennoise (Wiener Miniatur-Marsch)

Für Violine und Klavier. Fassung für Violine, Violoncello und Klavier

Länge: 01:50

Ensemble: ATOS Trio

Komponist: Fritz Kreisler

Label: Housemaster Records

Plattentitel: The Vienna Album

Ein Trio mal ohne Instrumente in einem Studio: die Mitglieder des ATOS Trios Thomas Hoppe, Annette von Hehn und Stefan Heinemeyer. (Deutschlandradio / Raliza Nikolov)

Herzstück von Giuseppe di Pasquali (Saarbrücken)



Vitti `na crozza

Länge: 03:33

Interpretation: Gruppo Folk Tradizioni di Sicilia

Komposition: unbekannt

Plattentitel: Good Morning Sicily