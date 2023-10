Über Autobiografien

Das Erzählen des Ichs

Lange galt das Ich in Texten als verdächtig. Im vergangenen Jahrzehnt aber haben wir einen grundlegenden Wandel in unseren Erzählformen erlebt. Egal, ob in der Literatur oder im Journalismus: Alle erzählen vom Ich.

Daniel Schreiber | 29. Oktober 2023, 09:30 Uhr