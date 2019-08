Das Wiener Konzerthaus hat sein Internationales Festival "Resonanzen", die wichtigste Alte-Musik-Reihe in der Donaustadt, strategisch günstig platziert. Es findet nicht in der warmen Jahreszeit statt, in der die Konkurrenz groß ist, sondern in der letzten Januarwoche. Da das Festival zudem immer mit hochkarätigen Gästen aufwartet, wird es vom Publikum bestens angenommen.

Die Resonanzen 2019 standen unter der Überschrift "Musik ist Trumpf", und sie verfolgten das Ziel, in vielfältigen Konzerten den "Triumphzug der Musik über Menschen und Mächte, Märkte und Moden" hörbar zu machen.

Vom spätmittelalterlichen Hof der Visconti in Mailand bis zu Georg Friedrich Händels London spannte sich der vokal wie instrumental dargebotene Bogen der Musik. Dabei boten sich dem Publikum etliche spannende Neuentdeckungen.

Das britische Ensemble The Sixteen stellte bei den Resonanzen 2019 Werke von Georg Friedrich Händel vor (Firedog)

Die Werke des Römers Orazio Michi beispielsweise sind ein unterschätzter Markstein auf dem Weg zur Solokantate, und Händels "Foundling Hospital Anthem" wird nur selten aufgeführt – obwohl der Komponist hier seinen berühmten "Hallelujah"-Chor noch einmal verwendet hat.

Vokal- und Instrumentalwerke von Jean-Marie Leclair, Albert de Rippe, Francesco Landini, Orazio Michi, Georg Friedrich Händel und anderen

Linde Brunmayr-Tutz, Traversflöte und Lars Ulrik Mortensen, Cembalo

Paul O’Dette, Laute

La fonte musica

Leitung: Michele Pasotti

Monika Piccinini, Sopran

Patxi Montero, Viola bastarda

Mara Galassi, Barockharfe

The Sixteen

Leitung: Harry Bicket

Aufnahmen vom 19. bis 26.1.2019 aus dem Großen Saal und dem Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses