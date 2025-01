Washington

Donald Trump legt den Amtseid ab. (AFP/SAUL LOEB)

Trump sprach vor dem Richter des Obersten Gerichtshofes, Roberts, die Eidesformel, wonach er das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten "getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde". Vor ihm legte der neue Vizepräsident Vance den Amtseid ab. Er ist damit auch Präsident des Senats.

"Der Abstieg der USA ist vorbei"

In seiner Antrittsrede erklärte Trump anschließend, der Abstieg der USA sei nun vorbei, Zitat: "Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt". Das Land werde aufblühen und wieder überall auf der Welt respektiert.

Trump kündigte zugleich an, im Anschluss zahlreiche Dekrete zu unterzeichnen. So werde die US-Regierung etwa - Zitat - "Millionen und Abermillionen" irregulärer Migranten abschieben. Dazu werde es zehn Maßnahmen geben. Er werde zudem das Militär an die Südgrenze der USA schicken. Außerdem werde man in den USA künftig nur noch zwei Geschlechter anerkennen, nämlich Frau und Mann. Weiter erklärte Trump, er wolle den nationalen Energie-Notstand ausrufen, um die Produktion fossiler Energieträger zu fördern.

Noch während seiner Rede kündigte das Weiße Haus zudem an, dass der Republikaner erneut das Pariser Klimaschutzabkommen kündigen werde.

Panama-Kanal "zurückholen", Golf von Mexiko umbenennen

Trump wiederholte in seiner Rede auch seine Forderung, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen wollten. Er betonte, man werde sich den Kanal "zurückholen". Panamas Staatschef Mulino hatte das Ansinnen bereits im Dezember kategorisch zurückgewiesen

Trump kündigte zudem an, den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen - auch das hatte er schon vor einiger Zeit kundgetan. Zudem solle der höchste Berg in Nordamerika, der Denali in Alaska, von nun an wieder "Mount McKinley" heißen. Der Berg war 2015 von Präsident Obama auf Wunsch des Bundesstaates Alaska in "Denali" umbenannt worden, um den traditionellen Namen der indigenen Bevölkerung Alaskas zu würdigen.

"Mischung aus Wahlkampfrede und Rede zur Lage der Nation"

Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon sagte im Deutschlandfunk, Trumps Rede sei nicht so dystopisch gewesen wie vor acht Jahren. Es sei eine Mischung aus Wahlkampfrede und Rede zur Lage der Nation gewesen. Trump habe immer wieder betont, dass die USA ein wachsender Staat seien, dass man mehr Reichtum und mehr Territorium - also Staatsgebiet - haben werde. Zur Ankündigung, die Armee an der Südgrenze zu Mexiko einzusetzen, sagte Simon, das solle mit Hilfe eines 250 Jahre alten Gesetzes geschehen. Das sei umstritten - aber Trump werde es trotzdem tun.

Zeremonie ausnahmsweise im Kapitol

Die Zeremonie, die normalerweise unter freiem Himmel stattfindet, war wegen der großen Kälte ins Innere des Gebäudes verlegt worden. Zuvor war er von seinem Amtsvorgänger Biden im Weißen Haus empfangen worden. Es ist Trumps zweite Amtszeit nach 2017 bis 2021 und laut der US-Verfassung seine letzte.

Alle bisherigen, noch lebenden Präsidenten nehmen teil

An der Zeremonie zur Amtseinführung nahmen alle bisherigen, noch lebenden Präsidenten teil, also neben dem bisherigen Amtsinhaber Biden auch Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama. Biden kam mit seiner Frau Jill, auch Hillary Clinton war anwesend, Michelle Obama hatte dagegen abgesagt. Ebenfalls zur Vereidigung kamen Trumps Familienangehörige.

Auch Musk, Zuckerberg und Bezos dabei

Unter den Gästen waren außerdem die Tech-Milliardäre Musk, Zuckerberg und Bezos. Vor allem Musk hatte Trump im Wahlkampf unterstützt. Auch TikTok-Chef Shou Chew erschien zu der Zeremonie.

Aus Deutschland reisten AfD-Chef Tino Chrupalla und die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch an. Die Unions-Fraktion bestätigte die Teilnahmen der Bundestagsabgeordneten Hardt (CDU) und Silberhorn (CSU).

