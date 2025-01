Diktator nur an Tag eins?

Start in Trumps zweite Amtszeit

Heute zieht Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus ein. Allein am ersten Tag will er fast 100 Dekrete unterzeichnen. Das hat er vor. Und: Drei Geiseln der Hamas sind frei. Was die Waffenruhe in Gaza für den Krieg bedeutet. (21:28)