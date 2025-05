Papst-Wahl

Das große Warten: Medien-Hype ums Konklave

Obwohl das Interesse an der Kirche sinkt, ist die Faszination am Konklave hoch. Die Medien stehen allerdings vor Herausforderungen: Nichts von der geheimen Papstwahl dringt nach außen. Selbst das Mobilfunknetz in Vatikanstadt wird abgeschaltet.