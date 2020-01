Das Judentum in Schulbüchern Klischee mit Kippa

Fotos zeigen Männer mit Schläfenlocken und Hut, im Religionsunterricht wird das Neue Testament gegenüber dem Alten aufgewertet - die Darstellung des Judentums in Schulbüchern ist oft problematisch. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nimmt sich gemeinsam mit dem Verband Bildungsmedien des Themas an.

Von Michael Hollenbach

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek