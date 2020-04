Zu Enemy gehören neben Kit Downes zwei Schwergewichte des aktuellen Jazz: der in Berlin lebende Schwede Petter Eldh (Bass) und der britische Schlagzeuger James Maddren. Gemeinsam kreieren sie ein hochkomplexes Feuerwerk, das weit über das hinausgeht, was meist in diesem Genre geboten wird. Downes’ Credo: "Wir versuchen, so kompromisslos wie irgend möglich zu sein!" Enemy ist interessiert an Extremen in Rhythmik, Intensität und Kontrasten. Im Gegensatz zur herkömmlichen, eher romantischen Auffassung sieht diese Band das Klaviertrio auch als Ensemble aus Perkussionsinstrumenten.