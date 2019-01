Das Leben des Sinto Zoni Weisz "Ich bin ein Blumenkind"

Als siebenjähriger Junge entkam der niederländische Sinto Zoni Weisz der Deportation. Seine Eltern und Geschwister wurden in Konzentrationslagern ermordet. In unserer Mulitmedia-Reportage erinnert er sich an die "Zigeuner-Razzia", den Verlust der Familie und seinen persönlichen Kampf gegen das Vergessen.

Zoni Weisz im Gespräch mit Michael Köhler