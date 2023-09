Neubauten in Niedersachsen (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Bundeskanzler Scholz betonte, er wolle mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ein Schlüsselinstrument dafür könne serielles Bauen sein, sagte der SPD-Politiker. Dabei könnte ein in Grundzügen einmal genehmigtes Haus ohne neue bürokratische Verfahren auch in anderen Landkreisen gebaut werden. Das mache bauen billiger und schneller, erklärte Scholz. Die Voraussetzungen sollten jetzt in Zusammenarbeit mit den Ländern geschaffen werden. Bundesbauministerin Geywitz sprach im Kanzleramt von 14 bereits beschlossene oder angestrebte Maßnahmen.

Hier ein Überblick über das, was bekannt ist:

Günstige Kredite für Familien und weniger Bürokratie

- Mehr Familien als bisher sollen die Möglichkeit auf zinsgünstige Baukredite erhalten. Die Grenze des zu versteuernden Einkommens, bis zu dem ein zinsvergünstigtes Darlehen beantragt werden kann, soll von 60.000 auf 90.000 Euro im Jahr angehoben werden.

- In Städten und Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten soll der Bau von Wohnraum vereinfacht werden - mittels einer Sonderregelung im Baugesetzbuch.

- Zusammen mit den Ländern will die Bundesregierung noch in diesem Jahr ein Programm zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren aufsetzen.

Sanierungsprämien statt verschärften Energiestandards

- Vorgesehen ist außerdem eine zuvor angepeilte Verschärfung der Energiestandards für Neubauten auszusetzen. Der Energiesparstandard EH-40 war im Koalitionsvertrag eigentlich für 2025 vereinbart worden.

- Der Kauf von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden soll mit Mitteln des Klima- und Transformationsfonds gefördert werden.

- Der Zuschuss für energieeffiziente Sanierungen soll steigen. Die bisherigen Sanierungssätze von 15 Prozent als Zuschuss und 20 Prozent steuerliche Abschreibung sollen jeweils auf 30 Prozent angehoben werden.

Weitere finanzielle Unterstützung

- Die Bundesregierung will den Ländern bis 2027 Mittel in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Die Länder müssten jedoch auch einen Eigenanteil leisten.

- Den Ländern soll eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglicht werden - beispielsweise durch einen höheren Freibetrag.

- Für neu errichtete Wohngebäude soll eine Abschreibung in Höhe von jährlich sechs Prozent eingeführt werden.

Lob und Kritik aus der Baubranche

Große Teile der Baubranche begrüßten die geplanten Maßnahmen. Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Hübner, sagte, mit den neuen Hilfen der Regierung könne der Niedergang beim Wohnungsbau zumindest aufgehalten werden.

Wohnungsverbände aus Sachsen-Anhalt kritisierten den Fokus der Regierung auf Neubauten. Der Mieterrat Halle forderte, bei Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau verstärkt auf Altbausanierungen zu setzen. Städte wie Halle und Magdeburg hätten bereits einen hohen Leerstand. Eine Sanierung sei oftmals günstiger und schneller als ein Neubau.

Der Eigentümerverband "Haus und Grund" und der Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft GDW blieben dem Baugipfel fern. GDW-Präsident Gedaschko sagte im Deutschlandfunk, seinem Verband sei verweigert worden, an den Inhalten des Gipfels mitzuarbeiten. Bei dem Treffen handele es sich um einen bloßen Verkündigungstermin der Regierung für längst feststehende Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.