Wie die Bundesregierung den Wohnungsmangel bekämpfen will

Neubau eines Apartementhochhauses in Berlin-Lichtenberg: Jedes fertige Haus hilft gegen den Wohnraummangel. (picture alliance / dpa / Caro Ruffer)

Die deutsche Bauwirtschaft steckt in einer tiefen Krise. In der Branche wird inzwischen von einem „toxischen Mix“ gesprochen: Der Bedarf an neuem Wohnraum ist groß, doch extrem hohe Baukosten und eine Vervierfachung der Bauzinsen innerhalb eines Jahres verhindern viele Bauprojekte. Die Bundesregierung hat nun auf dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt ein Paket mit verschiedenen Maßnahmen angekündigt, um der Baukonjunktur wieder mehr Schwung zu verleihen. Es ist ein Mix aus finanziellen Anreizen, schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren und dem Verzicht auf geplante energetische Baustandards.

Der Druck auf die Politik, gegen Wohnungsmangel und hohe Mieten vorzugehen, ist groß – in Städten wie Berlin ist es für Mieter inzwischen fast aussichtslos, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Bundesregierung versucht schon seit Längerem, Antworten auf die prekäre Lage zu finden. Auf einem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt hat sie nun ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgestellt, die teils schon bekannt waren.

Konkret will die Ampel-Regierung Investitionsanreize über bessere Abschreibungsmöglichkeiten beim Wohnungsbau schaffen: Investitionen sollen sich auf diese Weise schneller refinanzieren.

Daneben sollen bereits geplante und strengere Energiestandards für neue Gebäude ausgesetzt werden. Auf EU-Ebene soll die verpflichtende Sanierung einzelner Wohngebäude ausgeschlossen werden. Bauen soll durch Änderungen der Musterbauordnung und der Landesbauordnungen schneller und einfacher werden, Planungs- und Genehmigungsprozesse werden beschleunigt.

In den sozialen Wohnungsbau werden den Plänen zufolge bis 2027 mehr als 18 Milliarden Euro an Bundesmitteln fließen, aus den Ländern noch einmal das 1,5-fache der Summe hinzukommen. Außerdem sollen mehr Familien als bisher zinsgünstige Baukredite bekommen. Staatlich geförderte Kredithöchstbeträge werden beim KfW-Neubauprogramm „Wohneigentum für Familien“ um 30.000 Euro angehoben.

Umbau von Büros in Wohnungen

Auch den Umbau von Gewerbeimmobilien in Wohnraum will die Bundesregierung mit einer knappen halben Milliarde fördern: Denn viele Büros werden in Folge der Coronapandemie nicht mehr gebraucht und stehen leer. Es gebe hier ein „Potenzial von bis zu 235.000 neuen Wohneinheiten“, heißt es.

Schließlich wird auch der Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum erleichtert. Die Bundesregierung will den Ländern hier eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen. Das könnte die Nebenkosten beim Hauskauf senken. Daneben soll es ab 2024 die sogenannte Wohngemeinnützigkeit geben: Vermieter, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, werden dann steuerlich begünstigt und gefördert.

Die Bauwirtschaft bewertet die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung für die angeschlagene Branche als Schritt in die richtige Richtung, mahnt aber zur Eile. "Die Bundesregierung hat jetzt wohl endlich erkannt, wie ernst die Lage am Wohnungsmarkt ist", sagt der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Felix Pakleppa. "Es ist entscheidend, dass Bund, Länder und Kommunen das zeitnah umsetzen."

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) betont, das Beschlusspapier sei umfangreicher als erwartet und könne eine Perspektive für die Branche sein. "Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Maßnahmen müssen erst greifen, dafür braucht es Zeit, die wir eigentlich nicht haben", sagt HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller. "Denn viele der Punkte hängen am Wohl und Wehe der Bundesländer, etwa die Beschleunigung der Baugenehmigungen oder die Senkung der Grunderwerbssteuer."

Wo bleiben die billigen Zinsen?

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW reagierte kritischer: GdW-Präsident Axel Gedaschko nahm gar nicht erst am Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt teil, genauso wie der Eigentümerverband „Haus & Grund“.

Bundeskanzler Olaf Scholz habe noch immer nicht zur Kenntnis genommen, „welche Probleme wir im Moment wirklich haben“, sagt Gedaschko. Was komplett fehle, sei ein Plan, wie in der jetzigen Lage mehr Neubau möglich werde, kritisiert der Verbandsvertreter. Hierfür sollten die Zinsen bei Baukrediten verbilligt und eine Senkung der Umsatzsteuer bei Bauvorhaben von 19 auf 7 Prozent beschlossen werden, meint der GdW-Präsident.

Ein Verbändebündnis für den Wohnungsbau hatte die Bundesregierung bereits vor einigen Monaten aufgefordert, 50 Milliarden Euro mehr für den Bau von Sozialwohnungen auszugeben. Zum Bündnis gehören die führenden Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft, die IG Bau und der Mieterbund. Ihren Vorstellungen zufolge sollte das Geld von Bund und Ländern in einem Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte den Vorschlag mit Verweis auf die Staatsverschuldung allerdings zurückgewiesen.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ersten Halbjahr 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um rund ein Viertel eingebrochen. Insgesamt wurde demnach der Bau von 135.200 Wohnungen bewilligt – das sind mehr als 50.000 weniger als noch ein Jahr zuvor. Und laut Prognosen ist ein weiterer Abwärtstrend wahrscheinlich.

Grund dafür: Bauen ist in Deutschland derzeit schlicht zu teuer, der rasante Anstieg der Bau- und Energiekosten hat den Wohnungsbau unrentabel gemacht. Laut dem Münchner Ifo-Institut lagen die Baupreise für konventionellen Wohnungsneubau im Mai 2023 um 36 Prozent höher als noch im Frühsommer 2020. Nach Berechnungen von Bauexperten bewegt sich der bundesweite Medianwert für den Bau eines Quadratmeters Wohnfläche – inklusive Grundstückskosten – aktuell deutlich über 5.000 Euro.

Um die Kosten wieder hereinzuholen, müsste die Quadratmetermiete für eine neue Wohnung derzeit zwischen 18 und 20 Euro betragen. Das kann sich kaum noch jemand leisten – und es führt dazu, dass Bauprojekte auf Eis gelegt oder gar nicht mehr geplant werden. So hat Deutschland größte Wohnungsgesellschaft Vonovia laut Vorstandschef Rolf Buch gerade den Bau von 60.000 Wohnungen gestoppt – die Bagger sollen erst wieder rollen, „wenn sich Bauen wieder lohnt und rechnet“.

Nach einer Studie des Pestel-Instituts fehlen in Deutschland derzeit rund 700.000 Wohnungen. „Wir haben einen Rekord-Wohnungsmangel“, sagt Institutsleiter Matthias Günther. Es sei das größte Wohnungsdefizit seit mehr als zwanzig Jahren. Besonders bei den bezahlbaren Wohnungen werde das „ohnehin schon massive Versorgungsloch“ immer größer; und bei den Sozialwohnungen sei es längst ein „Krater“. Gründe dafür sieht das Institut vor allem in einer erheblichen Zunahme der Bevölkerung: Für 2022 ergebe die Bilanz aus Zu- und Abwanderung ein Plus von rund 1,5 Millionen Menschen, die nun zusätzlich in Deutschland lebten.

Die Bundesregierung hat das Ziel, dass jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden, 100.000 davon sollen Sozialwohnungen sein. Doch 2022 wurden insgesamt nur 295.000 Wohnungen fertiggestellt. Und Immobilien- und Bauverbände rechnen damit, dass der Wohnungsbau weiter abnimmt, in diesem Jahr auf nur noch rund 245.000 Einheiten. Das Ifo-Institut erwartet sogar einen stetigen Rückgang auf 200.000 Fertigstellungen in 2025.

405.000 neue Wohnungen pro Jahr im Schnitt

Das Ziel von 400.000 Wohnungen entspricht ziemlich genau dem historischen Mittelwert: In der Bundesrepublik Deutschland wurden seit Beginn der Baustatistik im Jahr 1950 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich 405.000 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt.

Den bisher höchsten Stand erreichte der Wohnungsbau 1973 mit gut 714.200 Einheiten im früheren Bundesgebiet. Nach der deutschen Vereinigung wurden die meisten Wohnungen 1995 gebaut, nämlich 602.800 im gesamtdeutschen Bundesgebiet. Die wenigsten Wohnungen wurden im Zuge der globalen Finanzmarktkrise im Jahr 2009 fertiggestellt (159.000). Danach stieg der Wohnungsbau bis 2020 wieder kontinuierlich auf 306.400 Fertigstellungen.

ahe, rtr, dpa