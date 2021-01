Shannon Barnett kam aus Melbourne über den Umweg New York nach Köln. 2014 wurde sie Mitglied der renommierten WDR Big Band. 2018 kündigte sie dort, wurde wieder freischaffende Musikerin und übernahm eine Professur für Jazzposaune an der Kölner Musikhochschule. Auf ihrem Instrument hat Barnett eine enorme Ausdrucksvielfalt entwickelt: von wild und überschwänglich bis zart und fein differenziert. Besonders gut kommt das in kleinen Combos zur Geltung. Ihr Quartett hat sie bereits kurz nach ihrer Ankunft in Köln gegründet; bis heute existiert es in unveränderter Besetzung. Sämtliche Kompositionen für die Band stammen von Shannon Barnett. Sie selbst bezeichnet ihre Musik als „feurig bis düster, fokussiert auf rhythmische Elemente und schrullig humorvoll“. Im Rahmen der „Jazzfest Berlin Radio Edition“ 2020 gab sie ein Konzert, das ihre aktuelle Bandbreite zeigt.

Shannon Barnett, Posaune

Stefan Karl Schmid, Tenorsaxofon

David Helm, Bass

Fabian Arends, Schlagzeug

Aufnahme vom 19.10.2020 aus dem Kleinen Sendesaal im Kölner WDR-Funkhaus