Das Simply Quartet wurde 2008 in Shanghai gegründet und hat seit 2012 seinen Sitz in Wien, denn die Mitglieder wechselten hierher für weitere Studien. (Christina Ferry)

Intensive Lebenserfahrungen haben beide Komponisten in ihre jeweiligen Werke einfließen lassen. Mendelssohn in seinem f-Moll Quartett, op. 80, den frühen Tod seiner geliebten Schwester Fanny, Dvořák in seinem G-Dur Quartett, op. 106, die glücklichen Momente zu Fuß unterwegs in einem böhmischen Sommer.

Das Simply Quartet läßt die starken Gefühle erklingen.