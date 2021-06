Gabriel Schwabe ist gebürtiger Berliner, Jahrgang 1988. Als ihm in der Schule ein Cellolehrer sein Instrument in die Hand drückte, war die Sache geritzt. Das Cello bekam einen festen Platz im Alltag. Bei der gleichaltrigen Hellen Weiß war es die Schwester, die das Interesse am Violinspiel weckte. In ihrer Geburtsstadt Hamburg gewann sie die ersten Preise, es folgten internationale Stipendien und solistische Engagements. Gabriel Schwabe ist Preisträger der drei wichtigsten Cellowettbewerbe in Berlin, Paris und London. Neben seiner Solokarriere lehrt er an den Hochschulen in Köln und Maastricht, während Hellen Weiß ihre solistische Tätigkeit mit Lehraufträgen in Dresden und Wuppertal kombiniert. Für die Aufzeichnung von Klassik-Pop-et cetera hat sich das Paar im Funkhaus seines Wohnorts Berlin eingefunden.

Musik-Laufplan

Titel: Serenade

aus: Les Millions d'Arlequin

Länge: 03:08

Solist: Emanuel Feuermann (Violoncello)

Solist: Gerald Moore (Klavier)

Komponist: Riccardo Drigo

Label: Heritage Records UK

Plattentitel: The Emanuel Feuermann Edition



Titel: Scherzo-tarantelle für Violine und Klavier d-Moll, op. 16

Länge: 04:27

Solist: Itzhak Perlman (Violine)

Solist: Samuel Sanders (Klavier)

Komponist: Henryk Wieniawski

Label: EMI CLASSICS



Titel: 1. Satz: Allegro vivace e con brio

aus: Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr.5 D-Dur, op.70/1

Länge: 06:31

Solist: Eugene Istomin (Klavier)

Solist: Isaac Stern (Violine)

Solist: Leonard Rose (Violoncello)

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SM4K46738



Titel: Les pleurs für 2 Violen da gamba

Länge: 02:18

Solist: Jordi Savall (Viola da Gamba)

Solist: Christophe Coin (Viola da Gamba)

Komponist: Jean de Saint-Colombe

Label: ALIA VOX



Titel: II. Seconda parte: Allegro - attacca

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 3, BB 93

Länge: 03:46

Ensemble: Vermeer Quartet

Komponist: Béla Bartók

Label: NAXOS



Titel: Almoraima

Länge: 03:42

Interpret: Paco de Lucia

Komponist: Paco de Lucia

Label: Philips

Best.-Nr: 832022-2

Plattentitel: Almoraima



Titel: Impromptu Nr. 3 Ges-Dur, op 90,3, D 899. Andante

aus: 4 Impromptus, D 899 (op. 90)

Länge: 06:18

Solist: Krystian Zimerman (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 423612-2



Titel: III. Maestoso e largamente, ma non troppo lento - Presto

aus: Duo für Violine und Violoncello, op. 7 (1914)

Länge: 09:16

Solistin: Hellen Weiß (Violine)

Solist: Gabriel Schwabe (Violoncello)

Komponist: Zoltán Kodály

Label: NAXOS