Das Teleskop als astronomisches Instrument Die ersten Mondbeobachtungen

Vor 410 Jahren stand eine dünne zunehmende Mondsichel am Himmel. In Padua richtete Galileo Galilei sein Teleskop ans Firmament – am 30. November 1609 fertigte Galilei eine erste Aufzeichnung seiner Beobachtungen an.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek