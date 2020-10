Sie spielen Bartók, Mendelssohn und Schubert mit Verve und Präzision, bejubelt von der Fachkritik. Ebenso grandios lassen die vier jungen Männer vom Vision String Quartet auch gern die Rocker in ihnen von der Leine. Vor allem in der zweiten Konzerthälfte bringen sie mit Eigenkompositionen und Arrangements ihr Publikum zum Staunen. Mit neuen Spieltechniken und einer ausgefeilten Bühnenshow überraschen sie. 2012 schlossen sich Jakob Encke, Daniel Stoll, Sander Stuart und Leonard Disselhorst zum Quartett zusammen. Vier Jahre später räumten sie beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb in Berlin und beim Concours de Genève jeweils sowohl den 1. Preis als auch alle Sonderpreise ab. In diesem Jahr hat das Vision String Quartet sein Debüt-Album "Memento" veröffentlicht und eine Pop-Single, die das Ensemble vom Publikum "The Shoemaker" taufen ließ.

Musik-Laufplan

Titel: The Shoemaker

Länge: 03:20

Interpret: Vision String Quartet

Komponist: Jacob Encke

Label: WEA International



Titel: Dropped

Länge: 03:28

Interpret: Phantom Planet

Komponist: Alexander Greenwald

Label: Atlantic

Best.-Nr: 7567899499

Plattentitel: Raise the dead



Titel: Good morning heartache

Länge: 04:17

Interpretin: Ella Fitzgerald

Komponist: Drake

Label: Verve

Best.-Nr: 835646-2

Plattentitel: Clap hands, here comes Charlie



Titel: 1. Satz: Andante comodo aus: Sinfonie Nr. 9 D-Dur

Länge: 05:31

Orchester: New York Philharmonic Orchestra

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Gustav Mahler

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88697-45369-2/11



Titel: 1. Satz: Allegro aus: Streichquartett Nr. 14 in D-Moll "Der Tod und das Mädchen" D 810

Länge: 04:34

Ensemble: Vision String Quartet

Komponist: Franz Schubert

Label: WEA International

Best.-Nr: 9689932



Titel: In the real early morning

Länge: 06:00

Interpret: Jacob Collier

Komponist: Jacob Collier

Label: MEMBRAN



Titel: I know you know

Länge: 03:47

Interpret: Esperanza Spalding

Komponist: Esperanza Spalding

Label: HEADS UP RECORDS INTERNATIONAL

Best.-Nr: HUCD3140

Plattentitel: Esperanza



Titel: Shine you no more. Für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Länge: 03:36

Ensemble: Danish String Quartet

Komponist: Rune Tonsgaard Sørensen



Titel: Back Pocket

Länge: 03:01

Interpret: Vulfpeck

Komponisten: Christine Hucal, Theo Katzmann

Label: VulfRecords

Best.-Nr: VULF7002



Titel: Follow me home

Länge: 05:42

Interpret: Dire Straits

Komponist: Mark Knopfler

Label: Vertigo

Best.-Nr: 800052-2

Plattentitel: Communiqué