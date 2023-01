Ukraine-Krieg

Der Ruf von Rüstungskonzernen profitiert

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist der Aktienkurs der von Rheinmetall um 150 Prozent gestiegen. Die Bereitschaft, in Rüstungsunternehmen zu investieren, steigt. In der Politik ist die Sichtweise noch eine andere.

Hammer, Benjamin | 25. Januar 2023, 07:35 Uhr