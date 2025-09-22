Neue Strategie

Die designierte Bahn-Chefin Evelyn Palla mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder bei der Vorstellung der neuen Bahn-Strategie. (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Bis Ende 2029 sollen 70 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich ankommen, sagte er. Zuletzt waren es nur gut die Hälfte der Fernzüge. Nach den Plänen Schnieders sollen zudem Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen erhöht werden. Außerdem strebe man an, dass die Kundenkommunikation verbessert und der Komfort der Fernverkehrszüge erhöht würden.

Palla: "Nichts wird schnell gehen, aber wir fangen jetzt an"

Zu Palla erklärte der Minister, sie habe sich nach einem Auswahlprozess mit internen und externen Bewerbern als beste Kandidatin herausgestellt. Sie bringe alles mit, um die Deutsche Bahn wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Durch ihre frühere Tätigkeit etwa bei der österreichischen Bahn habe sie nicht nur den Blick von innen, sondern auch von außen.

Palla selbst sprach von einem Tag des Aufbruchs und Neuanfangs. Die Bahn müsse in allen Bereichen besser werden, deshalb werde man sich von Grund auf erneuern. Ab sofort sei Qualität Chefinnensache, sagte Palla. Sie strebe an, dass die Mitarbeiter wieder stolz sein könnten auf ihre Bahn. Allerdings sei eine Erneuerung kein Sprint, sondern ein Marathon. Nichts werde schnell gehen, aber man fange jetzt an, sagte Palla.

Fahrgastverband begrüßt Entscheidung für Palla als Bahn-Chefin

Die Personalie um die designierte Bahn-Chefin Palla war bereits am Wochenende bekanntgeworden. Sie folgt auf den bisherigen Bahnchef Lutz. Nötig ist noch die Zustimmung der Aufsichtsgremien.

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte die Entscheidung. Palla sei unter den internen Kandidaten definitiv die beste Wahl, sagte der stellvertretende Vorsitzende Iffländer im Deutschlandfunk . Sie kenne einerseits die Deutsche Bahn, habe aber auch aus ihrer Zeit bei der österreichischen Bahn in Erinnerung, wie so ein Konzern gut laufen könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.