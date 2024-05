Doping-Aufarbeitung

Wenn Eltern zu Komplizen werden

Die Historikerin Jutta Braun und ihr Team veröffentlicht in seiner Studie Ergebnisse aus den Akten der DDR-Dopingprozesse der 1990er-Jahre. In den neuesten Erkenntissen wird klar, wie tief das Dopingsystem in die Gesellschaft hereingereicht hat.