Vertragsarbeiter aus Mosambik. (Archivbild) (David Macou)

Seine Kolleginnen und Kollegen hätten nach wie vor die Hoffnung, dass das, was ihnen zustehe, irgendwann in ihre Hände gelange , sagte der Mosambikaner David Macou. Man wolle nur den Lohn, für den man gearbeitet habe. Viele ehemalige Vertragsarbeiter lebten in großem Elend in Mosambik. Macou und tausende andere mussten Deutschland im Zuge der Wiedervereinigung und der rassistischen Ausschreitungen etwa in Hoyerswerda verlassen. Mehr als 30 Jahren warten sie auf ausstehende Löhne. Einige von ihnen demonstrieren seit dem wöchentlich in Mosambiks Hauptstadt Maputo für ihre Rechte.

Die SED-Opferbeauftragte Zupke hatte zuletzt erklärt, sie erwarte noch in dieser Legislaturperiode eine Entschädigung. Dabei verwies sie auf das Alter der Betroffenen und die geringe Lebenserwartung in Mosambik. Im Rahmen der geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts will die Ampel ihnen Einbürgerungen erleichtern. Auch sogenannte Gastarbeiter, die bis 1974 in die Bundesrepublik kamen sollen profitieren. Innenministerin Faeser meinte, man wolle die enorme Lebensleistung dieser Generationen für Deutschland würdigen.

