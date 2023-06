DDR-Vertragsarbeiter

"Wir sind Menschen, keine Steine"

Als Vertragsarbeiter kam David Macou von Mosambik in die DDR, schuftete im Tagebau. 1991 wurde er Opfer rechtsextremer Ausschreitungen in Hoyerswerda, anschließend in seine Heimat abgeschoben. Seinen vollen Arbeitslohn hat er nie erhalten.

Detjen, Stephan | 24. Juni 2023, 11:05 Uhr