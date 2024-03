In einem Gutachten hatte das Gremium im Februar neun Vorschläge gemacht . An erster Stelle stand dabei, bundesweit an allen Kindergärten und Schulen ein kostenfreies und gesundes Mittagessen anzubieten. Angeregt wurde zudem, die Mehrwertsteuer auf Zucker zu erhöhen. Gestrichen werden soll sie dem Gremium zufolge dagegen unter anderem bei unverarbeitetem Gemüse in Bio-Qualität. Zu den Empfehlungen gehörte auch eine staatliche Kennzeichnung von Produkten mit Blick auf Klimaschutz, Tierwohl und Gesundheit.