Abgeordnete sitzen im Bundestag. (picture alliance/dpa/Carsten Koall)

Finanzminister Klingbeil bringt am Vormittag den Entwurf des Etats für das laufende Jahr sowie den Finanzplan bis 2029 ins Parlament ein. Anschließend ist eine eineinhalbstündige Debatte geplant. Klingbeil veranschlagt für das laufende Jahr Ausgaben in Höhe von 503 Milliarden Euro und eine deutlich höhere Neuverschuldung in Höhe von 81,8 Milliarden Euro. Gründe für die hohen Schulden sind vor allem die geplanten Mehrausgaben für Verteidigung und für Investitionen sowie die Folgen der schwachen Konjunktur. Zudem werden im Bundestag heute auch die Etatpläne unter anderem für die Ministerien Wirtschaft und Energie, Verkehr sowie Umwelt und Klimaschutz beraten.

Morgen wird Bundeskanzler Merz eine Rede halten, anschließend kommt es zur traditionellen Generaldebatte über den Kurs der Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.