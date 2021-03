Debatte über Nebentätigkeiten von Abgeordneten Aigner (CSU): "Es geht um Transparenz"

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) will darauf drängen, dass Abgeordnete ihre Nebentätigkeiten ab dem ersten Euro angeben müssen. Es gehe hier wirklich um Transparenz, sagte sie im Dlf. Dann könne der Wähler am besten beurteilen, was dahinter stecke.

Ilse Aigner im Gespräch mit Sandra Schulz

