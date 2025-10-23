EU-Gipfel in Brüssel (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)

Der belgische Ministerpräsident De Wever erklärte, es gebe bislang keine rechtliche Grundlage. Seine Regierung werde die Verwendung blockieren, solange die Bedenken nicht ausgeräumt seien. Rund 140 Milliarden Euro aus russischem Staatsvermögen liegen auf belgischen Konten. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte hingegen im Deutschlandfunk, dass eine rechtskonforme Grundlage zur Nutzung des russischen Geldes geschaffen werde.

Das 19. Sanktionspaket der EU gegen Russland wurde indes formell verabscheidet. Bei dem Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel wird es heute außerdem um Vorschläge der EU-Kommission für gemeinsame Rüstungsprojekte gehen.

