Kanzlerpartei nach Europawahl

Der langjährige SPD-Abgeordnete Schäfer sagte im Deutschlandfunk , Bundeskanzler Scholz müsse seine Kommunikation nach außen verbessern. In der Fraktion trete Scholz offen, locker und kenntnisreich auf. Nach außen jedoch habe man den Eindruck, zu vieles sei unklar oder "geschwurbelt", sagte Schäfer. Dabei müsse man in schwierigen Zeiten die Probleme benennen, Zuversicht ausstrahlen und eigene Fehler anerkennen. Schäfer sagte, er bitte den Kanzler schon seit einem Dreivierteljahr immer wieder, eine Rede an die Nation zu halten.