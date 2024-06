Nach der Europawahl

SPD-Politiker Schäfer: Kanzler muss offener kommunizieren

Die SPD ist angeschlagen. Auch aus den eigenen Reihen kommt Kritik an Kanzler Scholz. Dieser müsse offensiver kommunizieren und der Kritik ein positives Narrativ entgegensetzen - am besten mit einer Rede an die Nation, sagt SPD-Politiker Axel Schäfer.