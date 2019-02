Das neu verabschiedete Parité-Gesetz in Brandenburg, das die Parteien verpflichtet, gleich viele Männer und Frauen aufzustellen, sei keine Sonderbehandlung, so Silke Laskowski im Dlf. "Das Problem ist die fehlende Chancengleichheit von Kandidatinnen. Wenn Frauen nicht nominiert werden, können sie auch nicht gewählt werden."

Der Maßstab sei auch nicht der Frauenanteil in der jeweiligen Partei, sondern der Anteil der Frauen in der deutschen Bevölkerung. "Parteien erfüllen keinen Selbstzweck", so Laskowski. Sie seien keine privaten Unternehmen, sondern dienten der Demokratie und müssten die Souveränität des Volkes sicherstellen. Es gehe um eine gleichberechtigte Teilhabe von Wählerinnen und Wählern.

Vorbild Frankreich

Die Parteien müssten sich darum kümmern, dass genug Frauen vertreten seien. In Frankreich habe es dasselbe Problem gegeben. Nach Verabschiedung des Parité-Gesetzes hätten sich die Parteien um mehr Kandidatinnen bemüht – mit Erfolg. "Gesetze sind das Steuerungsinstrument der Demokratie, dafür muss man sich nicht entschuldigen", so Silke Laskowski von der Universität Kassel.

In der Politik fehle der oft der weibliche Blick. "Frauen und Männer betrachten die Welt unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Interessen, beispielsweise im Hinblick auf die Entgeltdiskriminierung", sagte Laskowski. Darum habe sich der Gesetzgeber bisher nicht gekümmert, weil es ihn nicht betreffe.

Das vollständige Interview lesen Sie hier in Kürze