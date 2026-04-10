Iran-Krieg

Das Kapitol in Washington. (picture alliance / AP Images / J. Scott Applewhite)

Die Abgeordneten der Partei verhinderten eine Resolution der Demokraten, die US-Präsident Trump die Vollmachten für den Einsatz entziehen sollte. Die Initiative der Demokraten hatte zwar überwiegend symbolischen Charakter. Die Partei kündigte aber an, nach der Osterpause in der kommenden Woche weitere Abstimmungen über Trumps Kriegsvollmachten durchsetzen zu wollen. Sie wirft dem Präsidenten vor, seine Befugnisse zu missbrauchen und den Kongress bei

außenpolitischen Entscheidungen systematisch zu übergehen.

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Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.