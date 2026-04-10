Die Abgeordneten der Partei verhinderten eine Resolution der Demokraten, die US-Präsident Trump die Vollmachten für den Einsatz entziehen sollte. Die Initiative der Demokraten hatte zwar überwiegend symbolischen Charakter. Die Partei kündigte aber an, nach der Osterpause in der kommenden Woche weitere Abstimmungen über Trumps Kriegsvollmachten durchsetzen zu wollen. Sie wirft dem Präsidenten vor, seine Befugnisse zu missbrauchen und den Kongress bei
außenpolitischen Entscheidungen systematisch zu übergehen.
außenpolitischen Entscheidungen systematisch zu übergehen.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.